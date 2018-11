- - L'oracolo di Apollo - Codex

Versione originale in latino

Inter Graeciam et Thessaliam mons Parnassus surgit: huius montis radices puri fontis aquae lavant et vallis amoena et plena olearum est. Olim hanc vallem incolae et pastores reliquerunt quia ingens serpens, Python nomine, eam regionem vastabat et a fonte eos arcebat. Ex huius ore pestilens halitus emanabat et homines atque pecudes necabat. Apollo olim ex Olympo descendit et Python contra eum pestilentem halitum vomuit. At ille ex arcu suo sagittas plurimas emisit et taeterrimum monstrum interfecit. Ad illius necis memoriam Graeci Apollinem Pythium appellaverunt et in illa regione magnificentissimum templum ei dedicatum est. In eo Apollo oraculum suum posuit et ad illud ex omnibus Graeciae regionibus legati cum muneribus veniebant. Responsa sua tamen non ipse Apollo dabat, sed per os virginis Pythiae.