- - Arianna - Codex

Versione originale in latino

Ariadna, amore plena erga Thesea, parentes domi reliquerat, inde per maria virum secuta erat. Cum in insulam Naxum pervenerant, tempestas improvisa fere totam classem vastaverat. Theseus propter procellae vim per multos dies in insula retentus est; postea opprobrium timuit, quia Ariadnem, inimici regis filiam, uxorem duxerat. Ideo, pietate privus, noctu puellam, dum dormit, reliquit et clam nave domum remeavit: navigavit autem velis atris. Liber Deus Ariadnem, quae flebat et clamitabat, amavit et in coniugium abduxit. Theseus vero, pacti cum patre immĕmor, atra vela non mutavit: sic pater Aegeus putavit Thesea mortuum post pugnam cum Minotauro et, omne spe deiectus, in mare se praecipitavit: postea pelagus Aegeum dictum est.