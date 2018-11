- - Cornelia - Codex

Versione originale in latino

"Corneliâ meae deliciae est" – avia amicae dicit – "nam formosa et decora puella est; amicis saepe violarum coronas, fibulas, candidas tuniculas donat. Libenter cotidie cum amicis studet: poëtas ediscit et musicam diligit; philosophia quoque a Cornelia non ignoratur. Itaque magistra puellam saepe laudat. At Cornelia non exsultat: erubescit enim, si nimis laudatur. Puella autem parvas bestiolas amat: catellam, columbam et simiam habet, capellam agnamque cum ancillis curat".