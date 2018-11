- - Una decisione salomonica - Codex

Versione originale in latino

Duae mulieres ad Salomonem, sapientem regem, venerunt. Prior dixit: "Hic meus infans est, sed ista mulier, inimica mea, eum putat suum et parvulum mihi capere cupit!". Sed altera mulier contradixit: "Egomet mater vera sum! Verba istius falsa sunt: haec puerum pepererat, sed mox ille decessit. Nuper ista clam filiolum meum cepit; hic infans non est filius eius!". Salomon rex diutissime cogitavit et tandem rem hoc modo solvit: "Hoc vobis propono – dixit – : gladio induas partes puerum dividam et singulas vobis dabo!". Prior mulier statim exclamavit: "Optime! Hoc iustum est: divide!". Sed altera: "Puerum dimitte, rex! Potius quam eum necare trade eum isti feminae!". Tum Salomon: «Tute mater vera es!». Deinde filium ei restituit et mendacem mulierem in vincula iecit.