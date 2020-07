Senofonte - Alcibiade richiamato dall'esilio

Testo greco

Paragrafi 4.8-4.11

Traduzione in italiano

[8]Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν οἴκαδε, ἀνήχθη εὐθὺς ἐπὶ Σάμου· ἐκεῖθεν δὲ λαβὼν τῶν νεῶν εἴκοσιν ἔπλευσε τῆς Καρίας εἰς τὸν Κεραμικὸν [9] κόλπον.ἐκεῖθεν δὲ συλλέξας ἑκατὸν τάλαντα ἧκεν εἰς τὴν Σάμον. Θρασύβουλος δὲ σὺν τριάκοντα ναυσὶν ἐπὶ Θρᾴκης ᾤχετο, ἐκεῖ δὲ τά τε ἄλλα χωρία τὰ πρὸς Λακεδαιμονίους μεθεστηκότα κατεστρέψατο καὶ Θάσον, ἔχουσαν κακῶς ὑπό [10] τε τῶν πολέμων καὶ στάσεων καὶ λιμοῦ.Θράσυλλος δὲ σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε· πρὶν δὲ ἥκειν αὐτὸν οἱ Ἀθηναῖοι στρατηγοὺς εἴλοντο Ἀλκιβιάδην μὲν φεύγοντα καὶ Θρασύβουλον ἀπόντα, Κόνωνα δὲ τρίτον [11] ἐκ τῶν οἴκοθεν.4,8-11Alcibiade, volendo salpare insieme ai soldati verso la propria patria,fu condotto subito a Samo:là,avendo preso 20 navi,navigò verso il golfo Ceramico della Caria.Lì,avendo raccolto 100 talenti,arrivava a Samo.Trasibulo partiva per la Tracia con 30 navi,e là conquistò i restanti luoghi passati ai Lacedemoni e Taso, che era in difficoltà a causa delle guerre,della rivolta e della fame.Trasillo con il restante esercito navigò verso Atene: prima che quello arrivasse gli Ateniesi scelsero come strateghi Alcibiade che era in esilio e Trasibulo che era lontano, invece Conone per terzo tra quelli della patria.