Psicologia: test di ingresso 2018 date, bandi, università

Per i corsi dell'area di Psicologia non esiste un test d’ingresso psicologia a livello nazionale: tuttavia gli atenei italiani hanno la possibilità di decidere localmente come gestire i test ammissione psicologia. Esiste quindi un test d'ingresso Psicologia che, a seconda dell'ateneo, regolerà l'accesso programmato o servirà come semplice test orientativo. Entrambe le tipologie di test di psicologia possono prevedere, in caso di prova insufficiente, il recupero di Obblighi Formativi Aggiuntivi secondo le modalità decise dall'ateneo. Ecco le informazioni sui test di ammissione Psicologia di alcune delle maggiori università italiane. Sul test d’ingresso psicologia 2018 solo alcune università hanno pubblicato le date. In generale, la data sul test ingresso psicologia delle università statali è fissata per settembre 2018. Ecco quali sono quelle che fino ad ora hanno reso note le date per il test ingresso psicologia 2018.

Test Psicologia: Milano Bicocca

Test Psicologia: Milano Cattolica

Test Psicologia: Bologna

Test Psicologia: Trento

Test Psicologia: Torino

Test Psicologia: Roma Lumsa

Roma: 24 febbraio, 12 maggio, 21 luglio, 12 settembre, 26 settembre

Palermo: 3 marzo, 9 maggio, 18 luglio, 12 settembre

Il test di ammissione per il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche all'università Bicocca si potrà sostenere in modalità cartacea presso la sede dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca in dataLe iscrizioni di aprono ile sarà possibile aderire fino e non oltre le ore 12 delLe selezioni per Scienze e tecniche psicologiche presso la Cattolica di Milano si svolgeranno il giorno. La prova valuta le competenze trasversali, con il ragionamento logico-matematico e l’abilità linguistica, nonché l’acquisizione di conoscenze di base, di cultura generale. Le iscrizioni per svolgere la prova si chiudono il 10 luglio.Il test di ingresso psicologia Bologna si è svolto lo scorso giovedì. Il Corso di Laurea è a numero programmato. La prova è obbligatoria e selettiva: se non superi la prova non potrai immatricolarti. Le conoscenze richieste per l'accesso sono state verificate con un test di ammissione consistente in una serie di quesiti a risposta multipla. Il test di ammissione è duratoLa prova selettiva per superare ilsi svolgerà il giorno. Le iscrizioni sono aperte dal dal 29 giugno 2018 al 2 agosto 2018 alle ore 12.00. Gli argomenti della prova di ammissione sono descritti all’interno del bando. Per l'immatricolazione invece, il termine è fissato al 7 settembre 2018.L'iscrizione per superare ilal Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche dell'Università degli Studi di Torino è a numero programmato e per sostenerla è obbligatoria la preiscrizione. La domanda dovrà essere presentata nel periodo dal 2 luglio 2018 al 6 agosto 2018 con la sola modalità on line. La procedura sarà attiva fino alle ore 12.30 del 6 agosto 2018.per studenti comunitari più altri 10 posti per studenti non comunitari residenti all'estero. La prova avrà luogo ilLa prova sarò composta dae i partecipanti avranno 60 minuti di tempo per svolgerla. Le domande, a risposta multipla, sono così suddivise: 14 di ragionamento logico astratto, 17 di ragionamento verbale e comprensione testi, 30 ragionamento numerico e problemi quantitativi e 9 di cultura generale. I candidati inoltre dovranno anche sostenere una prova di inglese, che non concorre ai fini della graduatoria, che prevede 50 domande a cui rispondere in 45 minuti.Alla Lumsa di Roma, ilè articolato in due fasi: colloquio con un docente referente del corso di laurea e test con 50 domande a risposta multipla di cui: 25 di logica e comprensione del testo; 10 di matematica; 5 di cultura generale; 10 di biologia. La durata del test è di 70 minuti.Dopo il test di ammissione, viene somministrato un test obbligatorio di inglese composto da 90 domande. La durata del test è di 50 minuti.La prenotazione al test di ammissione è consentita fino a 4 giorni prima della prova.Il test di ammissione può essere sostenutoÈ necessario presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento valido e della ricevuta di pagamento, prodotta automaticamente dalla procedura. La prenotazione alle prove è possibile fino al raggiungimento dei posti disponibili.