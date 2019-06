Test ingresso università 2019: nuove date di iscrizione

Test ingresso università 2019: come iscriversi alle prove di ammissione per l'accesso programmato

Il Miur ha comunicato nuove date d’iscrizione alSecondo il nuovo calendario, i candidati potranno iscriversi, esclusivamente on line tramite il portale www.universitaly.it , dal 3 luglio 2019 fino alle ore 15.00 del 25 luglio 2019.Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test, secondo le procedure indicate dall’Ateneo in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il 30 luglio 2019.Contestualmente all’iscrizione alla prova, il candidato deve indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 del 25 luglio 2019. Farà fede in ogni caso l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro questo termine.