Test Bocconi 2020: posti disponibili e classi

La struttura del test di ingresso Bocconi 2020

• 20 domande di Comprensione Brani;

• 20 domande di Logica;

• 20 domande di Matematica;

• 10 domande di Ragionamento numerico.



• 1 punto per ogni risposta esatta;

• -0,2 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Test Bocconi 2020: i posti disponibili

• Corso di laurea in Economia, classe con insegnamenti in lingua italiana: circa 120 studenti;

• Corso di laurea in Economia, classe con insegnamenti in lingua inglese: circa 100 studenti;

• Corso di laurea in Giurisprudenza: circa 140 studenti;

• Corso di laurea in Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence: circa 50 studenti.



Test Bocconi 2020: la suddivisione delle classi

• Economia aziendale e management: 8 classi;

• Economia e finanza: 2 classi;

• Economia e management per arte, cultura e comunicazione: 1 classe.



• International Economics and Management: 4 classi;

• International Economics and Finance: 2 classi;

• Economics and Management for Arts Culture and Communication: 1 classe;

• Economic and Social Sciences: 1 classe;

• Economics, Management and Computer Science: 1 classe;

• Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence: 1 classe;

• International Politics and Government: 1 classe.



• Giurisprudenza: 2 classi.



