Test Ostetricia 2019, tutto sull’ammissione: date, domande, graduatoria

Test di ingresso in Ostetricia 2019/20: la data

Struttura e domande del test di ingresso in Ostetricia 2019/20

12 quesiti di cultura generale ;

; 20 quesiti di logica ;

; 18 quesiti di biologia ;

; 12 quesiti di chimica ;

; 9 quesiti di matematica e fisica.

1,5 punti per ogni risposta corretta;

per ogni risposta corretta; 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data.

Test ingresso Ostetricia 2019/20: i posti disponibili per ogni regione

CHIETI-PESCARA

CHIETI 16

L'AQUILA L'AQUILA 11



Cattolica del Sacro Cuore POTENZA 10



CAMPANIA - "L. VANVITELLI"

CASERTA 20

NAPOLI 20

Napoli Federico II

NAPOLI 60

SALERNO SALERNO 35



BOLOGNA

BOLOGNA 26

FERRARA

FERRARA 21

MODENA e REGGIO EMILIA

MODENA 17

PARMA PARMA 20



TRIESTE UDINE 16



Cattolica del Sacro Cuore

ROMA 12

ROMA "La Sapienza"

ROMA 26

VITERBO 12

ROMA "Tor Vergata"

ROMA 29

UniCamillus ROMA 21



GENOVA GENOVA 20



BRESCIA

BRESCIA 18

INSUBRIA

VARESE 20

MILANO

MILANO 30

MANTOVA 20

MILANO BICOCCA

MONZA 20

BERGAMO 20

PAVIA PAVIA 20



Cattolica del Sacro Cuore BOLZANO 30



TORINO TORINO 27



BARI BARI 20



CAGLIARI

CAGLIARI 12

SASSARI SASSARI 16



CATANIA

CATANIA 21

MESSINA

MESSINA 13

PALERMO PALERMO 18



FIRENZE

FIRENZE 17

PISA

PISA 17

SIENA SIENA 13



PERUGIA PERUGIA 27



PADOVA

VICENZA 10

PADOVA 16

TREVISO 10

VERONA VERONA 24



Test di ingresso Ostetricia 2019/20: le graduatorie

Graduatoria per preferenza : l’ateneo considera prima le preferenze espresse dal candidato e poi il punteggio .

: l’ateneo considera espresse dal candidato . Graduatoria per punteggio: l’ateneo considera prima il punteggio e poi le preferenze espresse dal candidato. La graduatoria in questo caso è di merito secondo il punteggio ottenuto.

Per accedere alè necessario svolgereche è condiviso da tutti gli altri corsi di laurea in. Il giorno del test quindi le aspiranti ostetriche dovranno svolgere una prova comune a tutti coloro che vorranno specializzarsi in altri settori come fisioterapia, logopedia, infermieristica e molti altri.Guarda anche:Il test di ingresso per accedere alle lauree triennali in Professioni Sanitarie è fissatoper l’allein tutta Italia.Per consultare le modalità e la scadenza per partecipare al test è necessario consultare ilpubblicatoe seguire laBenché la struttura, la durata e gli argomenti di ogni test per le Professioni sanitarie sono i medesimi per ogni università italiana in cui si svolge,poiché non sono decise dal Miur ma dai singoli atenei.Il test durae si compone dicon 5 opzioni di risposta così ripartite:Ad ogni risposta data è assegnato un punteggio che sarà così calcolato:Ilè quindi pari a, mentreper essere inseriti nella graduatoria è diIl decreto delha stabilito che per l’anno 2019 sono disponibili benper tutte le, ben 10.000 in più rispetto allo scorso anno che ne contava invece 14.758. Tra tutti i posti disponibili, sonoquelli riservati ade già ripartiti fra le diverse università italiane:Anchein professioni sanitarie, quindi per consultarla è necessario collegarsi al portale dell’ateneo dove si è svolto il test. Lainsomma è, ma può essereNel momento dell’iscrizione al test infatti i candidati devono esprimereper i corsi di laurea compresi all'interno delle, per cui hanno interesse a concorrere. Ovviamentee le altre due quindi rappresentano quelle di riserva, qualora si venisse scartati alla prima., in base a ciò che stabilisce l’ateneo, possono essere stilateDopo l’uscita delle graduatorie, coloro che non sono rientrati subito fra i posti disponibili ma che si sono piazzati comunque in una posizione alta, possono sperare di rientrare nel numero complessivo degli ammessi grazie alloche elimina dalla lista coloro che rinunciano al posto, permettendo così ai candidati posizionati immediatamente sotto di salire di qualche posto e magari di riuscire così a far parte degli ammessi al corso di laurea prescelto.