Test di ingresso 2020 in Dietistica: data e scadenze

Test professioni sanitarie 2020 Dietistica: sedi università e posti disponibili

BARI: 11

BOLOGNA: 11

BRESCIA: 13

CATANIA: 11

CATTOLICA ROMA: 10

CHIETI: 12

FERRARA: 25

FIRENZE: 11

FOGGIA: 18

GENOVA: 20

MILANO: 27

MODENA: 10

NAPOLI: 25

PADOVA: 30

PALERMO: 32

PAVIA: 13

PISA: 11

ANCONA: 15

ROMA SAPIENZA: 10

ROMA TOR VERGATA: 11

SIENA: 14

TORINO: 20

Test di ingresso 2020 in Dietistica: la struttura

• 12 quesiti di cultura generale;

• 10 quesiti di ragionamento logico;

• 16 quesiti di biologia;

• 16 quesiti di chimica;

• 6 quesiti di fisica e matematica.



• 1,5 punti per ogni risposta corretta;

• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Test Dietistica 2020: le graduatorie

• Graduatoria per preferenza: prevale la prima preferenza sul punteggio. In questo caso si hanno maggiori possibilità di entrare nel corso di laurea preferito se si ha un punteggio alto.

• Graduatoria per punteggio: prevale il punteggio ottenuto sulla preferenza espressa al momento dell’iscrizione al test. Si tratta quindi di un sistema meritocratico.



Coloro che aspirano ad accedere al corso di laurea di primo livello in, prima dell’immatricolazione, devono superare ilche è condiviso da tutte le altreIl test di ingresso in Professioni Sanitarie che dà accesso al corso di laurea triennale in Dietistica, si svolge in una data stabilita dal Miur a livello nazionale: l’avrà infatti inizio la prova di ammissione in tutte le università italiane che presentano i relativi corsi di interesse.Per iscriversi al test di ammissione in Professioni sanitarie, dopo essersi accertati che l’ateneo prescelto abbia attivato per l’anno 2020/21 il corso di laurea in Dietistica, è necessario collegarsi sul sito e leggere con attenzione ildel test di ingresso su cui sono riportate le modalità, i costi le scadenze per potersi iscrivere.Il numero dei posti disponibili in Professioni sanitarie è stato stabilito dal Miur con un apposito decreto ministeriale: per il 2020 si passa da 25.365 posti per l'anno scorso. Fra questi, in particolare, nella classe di laurea in, contrassegnata dal codicee abilitante alla professione sanitaria di dietista,distribuiti fra le seguenti università italiane divise per regione: Di seguito la lista delle università doveSebbene gli argomenti generali del test sono stabiliti dal Miur e sono gli stessi in ogni ateneo, tuttavia le domande vere e proprie di cui si compone la prova sono decise autonomamente dalle singole università.Il test presentacon 5 opzioni di risposta da svolgere incosì distribuite in numero diverso rispetto alle materie esaminate:Il punteggio viene calcolato in base alla correttezza delle risposte date:Il punteggioa cui si può aspirare è quindimentre ilper entrare nella graduatoria è pari aLesono gestite, nei tempi e nelle modalità,. Sul bando relativo all’iscrizione al test di ingresso sono comunque specificati i giorni o il periodo in cui saranno pubblicate.Poiché si tratta di una prova ae quindi chiuso, al momento dell’iscrizione alla prova ai canditati è richiesta l’a cui si aspira ad accedere attraverso la prova:mentrequalora si venisse scartati per la prima.Lepossono essere die ogni ateneo sceglie autonomamente quella da adottare (sul bando deve essere indicato):