Test Professioni Sanitarie 2021 San Raffaele: tutte le informazioni e bando

Test di ingresso 2021 San Raffaele: data e scadenze

Test di ingresso 2021 San Raffaele: durata, domande e punteggio

• 36 domande di logica, problem solving e comprensione del testo;

• 24 domande a carattere scientifico( Biologia, Chimica, Matematica e Fisica).



• 1 punto per ogni risposta esatta;

• -0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta omessa.



Test di ingresso 2021 San Raffaele: posti disponibili

• 115 posti in Infermieristica (75 per la sede di Milano e 40 per la sede di Ponte San Pietro)

• 40 posti in Fisioterapia

• 40 posti in Igiene Dentale

• 30 posti in Ostetricia



Test di ingresso 2021 San Raffaele: graduatoria e immatricolazioni

Sono aperte le iscrizioni alper accedere aipresso l’università Vita-Salute. Per partecipare alla prova sarà necessario collegarsi al portale di ateneo e procedere con l’iscrizione online che dovrà essere accompagnata da una quota di partecipazione pari aIl test di ingresso 2021 in Professioni Sanitarie bandito dall’università San Raffaele, si svolgerà nei giorni 19 e 20 aprile 2021, in modalità computer based, in diverse sedi in Italia ().Le iscrizioni a concorso sono aperte dall'e i candidati dovranno concludere tutte le operazioni richieste entro le ore 12.00 del. Una volta conclusa la registrazione, il candidato avrà accesso diretto allee potrà procedere con ladella sede, del giorno e dell'orario.Ai corsi di laurea si accede superandocomposta dida completare inL’assegnazione delseguirà i seguenti criteri:Ilper l’anno 2021/212 in Professioni sanitarie presso l’ateneo San Raffaele sono in numero variabile in base al corso di laurea:Una volta terminate tutte le sessioni del test di ingresso,l’ateneo provvederà adedicato all’albo di ateneo.L’ammissione al corso di laurea e l'assegnazione della sede di frequenza e del corso saranno decretate secondo la posizione in graduatoria e le preferenze espresse dai candidati al momento dell’iscrizione.Per avere accesso all’immatricolazioneLepotranno essere effettuateClicca qui per consultare il bando completo.