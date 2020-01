Professioni sanitarie 2020, tutte le date dei test di ingresso

Test Professioni Sanitarie 2020: data della prova nazionale del Ministero dell'Istruzione

Università private: test ingresso di Professioni Sanitarie date 2020

Data Test Professioni Sanitarie Unicamillus Roma

Il test per i corsi in lingua italiana e in lingua inglese si svolgerà il 1 febbraio 2020.

La prova di ammissione a Professioni sanitarie in lingua italiana e inglese consiste in una prova scritta in lingua italiana composta da sessanta domande a risposta multipla di ragionamento logico (20), cultura generale (5), Biologia (10), Chimica (10), Fisica (10) e Matematica (5). La prova avrà una durata di 70 minuti.

Per la valutazione della prova è attribuito un punteggio massimo di sessanta punti

secondo i seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta;



meno 0,25 punti per ogni risposta errata;



0 punti per ogni risposta non data o per le marcature multiple o, comunque, per tutte le

risposte non univoche.

Data Test Professioni Sanitarie Campus Bio-Medico Roma

Si svolgerà il 24 aprile 2020 (solo infermieristica). Le altre due date sono il 2 settembre e il 2 ottobre 2020. Non è ancora uscito il bando.

L’esame di ammissione viene suddiviso in un test scritto e in una prova orale

Il test scritto sarà composto da 100 domande a risposta multipla, di cui:

50 domande di logica;



15 domande di biologia;



15 domande di chimica;



5 domande di cultura generale;



15 domande di matematica e fisica.

I criteri di valutazione saranno i seguenti:

0,5 punti per ogni risposta esatta;



-0,1 punti per ogni risposta sbagliata;



0 punti per ogni risposta non data.

La prova orale verterà su temi di cultura generale, attitudinali e motivazionali.



Data Test Professioni Sanitarie Cattolica 2020

I test di Professioni Sanitarie per l'anno 2020/2021 si svolgeranno all'università Cattolica probabilmente a settembre 2020. La data esatta per il test Cattolica di Professioni Sanitarie 2020 non è ancora stata pubblicata. La prova di ammissione Professioni sanitarie consiste in una prova scritta di 120 domande a risposta multipla, così distribuite:

50 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico;



30 quesiti di cultura scientifica: Chimica (10 quesiti), Fisica (10 quesiti), Biologia (10 quesiti)



10 quesiti di cultura generale;



20 quesiti di conoscenza della lingua inglese;



10 quesiti di cultura religiosa.

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di 120 minuti.

Per la valutazione della prova è attribuito un punteggio massimo di 120 punti e si

applicano i seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta;



Meno 0,25 per ogni risposta errata;



0 punti per ogni risposta non data.



Data Test Professioni Sanitarie San Raffaele 2020

I test per i corsi di laurea di Igiene dentale, Fisioterapia e Infermieristica si svolgeranno il 28 febbraio 2020, in modalità computer based, e avrà luogo presso i Test Center a Milano, Napoli, Palermo, Catania e Bari.

La prova di selezione consiste in un test a risposta multipla costituito da 60 domande relative

ad argomenti di:

36 domande di logica, problem solving e comprensione del testo;



24 domande di carattere scientifico (biologia, chimica, matematica, fisica).

Il 10% delle domande sopra elencate sarà formulato in lingua inglese.

Il tempo complessivo a disposizione è di 60 minuti.

Il punteggio totale viene ottenuto valutando le risposte come segue:

1 punto per ogni risposta esatta



-0,25 punti per ogni risposta errata



0 punti per ogni risposta non data o multipla



Data Test Professioni Sanitarie Humanitas University Milano 2020

Si svolgerà probabilmente a settembre 2020: la data non è ancora stata pubblicata dall'ateneo.

Il test d’ingresso per l’ammissione alle Professioni Sanitarie consiste nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti:

Ragionamento logico (70)



Matematica (15)



Chimica (15)

I punteggi sono così assegnati:

1,5 punti per ogni risposta esatta;



meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;



0 punti per ogni risposta non data. Il punteggio massimo conseguibile è di 150 punti. Il punteggio minimo è di 30 punti.

I candidati con un punteggio inferiore a 30 punti non saranno ammessi, indipendentemente dal posizionamento in graduatoria.



