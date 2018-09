Test professioni sanitarie 2018 Torino: bando, graduatoria, informazioni

Tutto quello che c'è da sapere sul test professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Torino.

Bando professioni sanitarie 2018 Torino: tutte le info

: punteggio: dal 2 luglio 2018 alle ore 12.30 del 6 agosto 2018 con la sola modalità on-line.: 3. Il Bando di concorso del test d'ingresso recita: “Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a TRE OPZIONI, in ordine di preferenza, tra i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie compresi nell’offerta formativa della Scuola di Medicina. Tali scelte saranno VINCOLANTI e, una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, NON potranno più essere modificate”.: "I risultati delle prove di ammissione saranno pubblicati per affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito www.unito.it il giorno 24 settembre 2018 entro le ore 9,30".

Professioni Sanitarie 2018 Torino by Skuola.net on Scribd