Test professioni sanitarie 2018 Milano Statale: bando, graduatoria, informazioni

: preferenza: dal 16 luglio 2018 ed entro il 24 agosto 2018.: 3. Il Bando di concorso del test d'ingresso dichiara: “È consentito allo studente di esprimere fino a tre opzioni, in ordine di preferenza. L’ordine di priorità delle opzioni è vincolante e una volta conclusa la procedura di iscrizione online non può più essere modificato per nessun motivo.”.: “La Commissione del concorso compilerà una graduatoria generale di merito che riporterà le preferenze espresse dal candidato. In base a tale graduatoria si procederà a formare le listedegli ammessi a ciascun corso, tenendo conto della prima opzione espressa dal candidato e completando la lista, ove necessario ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili, con le seconde e, nel caso, le terze opzioni.” In questo caso la descrizione da parte dell’ateneo a una prima vista potrebbe portare a pensare che si tratti di una modalità “punteggio”. E’ in realtà una modalità di tipo “preferenza” poiché, a seguito della stesura della graduatoria generale, le liste degli ammessi vengono ordinate partendo dalla prima scelta e, solo in caso di posti residuali, coinvolgendo le seconde scelte.

Professioni Sanitarie 2018 Milano Statale by Skuola.net on Scribd