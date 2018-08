Bando professioni sanitarie 2018 Roma Sapienza

Tutto quello che devi sapere sul bando di Professioni sanitarie 2018/19 dell'Università Sapienza di Roma.

Graduatoria: punteggio

Iscrizioni bando professioni sanitarie 2018: dal giorno 17 luglio 2018 ed entro l'8 agosto 2018.

Scelte specificate dal bando professioni sanitarie 2018: Il bando professioni sanitarie 2018 recita: “ il candidato deve indicare, a pena di esclusione dal concorso a partire dal giorno 17 luglio 2018 e inderogabilmente entro il giorno 8 agosto 2018, in ordine di preferenza i Corsi di laurea/Sedi per cui intende

concorrere fino ad un massimo di 6 opzioni, di cui una obbligatoria. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 23.59 (GMT +1) del giorno 8 agosto 2018. Farà in ogni caso fede l’ultima modifica espressa dal candidato entro tale termine.”.

Test Professioni sanitarie 2018 bandi delle università: tutte le sedi

Bando professioni sanitarie 2018: assegnazione dei posti a concorso

“La graduatoria test ingresso sarà pubblicata entro il 19 settembre 2018 sul sito https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina di ciascun corso. Gli studenti vincitori dovranno provvedere all’immatricolazione entro il 26 settembre 2018. Coloro che non effettueranno l’immatricolazione entro la data prescritta saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai successivi candidati secondo la graduatoria di merito”.

Leggi il bando professioni sanitarie 2018 dell'Università Sapienza



Bando test professioni sanitarie 2018 RomaLaSapienza by Skuola.net on Scribd