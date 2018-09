Test professioni sanitarie 2018 Palermo: bando, graduatoria, informazioni

Bando Professioni Sanitarie 2018 Palermo: tutte le info

: preferenzail pagamento per partecipare al concorso deve avvenire entro le 17:00 del 30 agosto 2018.: Fino a 4 preferenze.: Il Bando di concorso del test d'ingresso recita: “Il candidato che risulti ammesso al corso di prima scelta, deve necessariamente immatricolarsi, PENA LA PERDITA DEL POSTO, qualunque sia la giustificazione addotta. Il candidato che risulti ammesso al corso di seconda scelta , non immatricolandosi, perde irrevocabilmente il posto, ma conserva la possibilità di essere ammesso al corso di prima scelta con gli eventuali, successivi, scorrimenti. Il candidato che risulti ammesso al corso di terza scelta , non immatricolandosi, perde irrevocabilmente il posto ma conserva la possibilità di essere ammesso al corso di prima o al corso di seconda scelta con gli eventuali, successivi, scorrimenti”.

