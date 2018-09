Test professioni sanitarie 2018 Roma Tor Vergata: bando, graduatoria, informazioni

Tutto quello che c'è da sapere sul test d'ingresso professioni sanitarie 2018 dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Bando professioni sanitarie 2018 Roma Tor Vergata: tutte le info

: preferenza: dal 16 Luglio 2018 al 31 agosto 2018.: 3. Il Bando di concorso del test d'ingresso recita: “I candidati al momento stesso della compilazione della domanda dovranno:a) effettuare fino ad un massimo di tre opzioni dei corsi di cui all’art.1 del presente bando;b) indicare la sede di preferenza (per i corsi che ne hanno più di una)”.: “La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai candidati e osservando i seguenti criteri:1) Qualora il candidato risulti ammesso nel Corso di Laurea indicato come prima opzione le rimanentiopzioni vengono annullate;Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”2) Qualora il candidato risulti ammesso nel Corso di Laurea indicato come seconda opzione la terzaopzione viene annullata;3) Qualora il candidato risulti ammesso nel Corso di Laurea indicato come terza opzione le altre opzionirimangono valide."

