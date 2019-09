Graduatoria test Formazione Primaria 2019: i risultati di tutti gli atenei

Graduatoria Test Scienze della Formazione Primaria 2019: calcolo del punteggio

40 quesiti di Competenza linguistica e Ragionamento logico;

20 quesiti di Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

20 quesiti di cultura matematico-scientifica.

1 punto per ogni risposta esatta ;

per ogni ; 0 punti per ogni risposta errata o non data.

Test Scienze della Formazione Primaria 2019: la graduatoria

Prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;

In caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

In caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.

Per sapere i tempi di pubblicazione dei risultati si consiglia di consultare i bandi di ateneo in cui è possibile rintracciare informazioni in merito.

Test Scienze della Formazione Primaria 2019: risultati e graduatorie per ogni ateneo

Ilsi svolgerà il test di ingresso 2019 adpropedeutico per immatricolarsi al corso di laurea inOvviamente, trattandosi di una prova a numero chiuso, è importante rispondere correttamente a quante più domande possibili perché anche solo una in più o in meno potrebbe comportare il superamento o meno del test.Il test ha una durata massima die si compone diNonostante la struttura sia la medesima a livello nazionale, tuttavia le domande specifiche sono decise autonomamente dai singoli atenei all’interno dei programmi ministeriali a cui devono attenersi.Ilviene assegnato secondo i seguenti criteri:Mentreè pari adlaper essere considerati idonei e quindi per entrare in graduatoria è fissata aGuarda anche:Nonostante la data e l’orario del test siano stabiliti a livello nazionale, tuttaviain quanto ogni università redige la propria pubblicandola sui rispettivi siti di ateneo. Nonostante la graduatoria non sia nazionale, tuttavia non è esclusa la possibilità diqualora gli idonei che precedono rinuncino al proprio posto.Indi punteggio, il Miur ha fornito precise indicazioni su come procedere: