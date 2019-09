Cosa portare al test Veterinaria 2019

Test veterinaria 2019: cosa portare in aula

Un documento d’identità valido ; andranno bene quindi sia la carta d’identità che la tessera sanitaria. Discorso diverso invece per la patente che non è sempre accettata da tutti, quindi meglio evitare.

Test veterinaria: cosa è utile e cosa è vietato

Una bottiglietta d’acqua : vi aiuterà a rimanere idratati e concentrati durante il test.

La preparazione per ogni test d'ingresso è lunga e faticosa, soprattutto quando si è sempre più vicini alla data della prova. E quella del test di Veterinaria è ormai arrivata, vista che il test è previsto per il 4 settembre 2019.