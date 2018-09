Test Medicina 2018, boom di segnalazioni: valanga di ricorsi in vista?

E' Consulcesi a lanciare l'allarme: subito dopo le prove di Medicina, lo sportello online del network legale ha raccolto svariate segnalazioni di presunte irregolarità. Da una prima stima, quest’anno ci sarà il 40% in più di ricorsi.

Trovi qui le soluzioni test di Medicina 2018 - domande e risposte ufficiali MIUR

Consulcesi: negli anni passati non sono mancate irregolarità

Cosa fare se si notano irregolarità?

"Facciamo massima attenzione allo svolgimento delle procedure – dichiara il pool legale di Consulcesi– chiedendoci se le domande sono valide e se vengono seguite correttamente le regole per lo svolgimento del test, in tutta Italia. Negli anni passati, infatti, non sono mancati errori nei quesiti e irregolarità macroscopiche nello svolgimento.""Da parte nostra– spiegano ancora da Consulcesi – ci siamo già attivati e dialoghiamo costantemente con le istituzioni allo scopo di arginare la carenza di operatori sanitari che si prospetta nel prossimo futuro, sollecitando anche un’interrogazione parlamentare per un modello di accesso più meritocratico alle Facoltà di Medicina".Di sicuro, di fronte a eventuali ingiustizie, è normale vogliate fare valere i vostri diritti. Leggete attentamente il bando e cercate di assicurarvi di aver effettivamente assistito a un errore o a un'irregolarità. In caso positivo, potete segnalare il fatto alle associazioni studentesche o a legali specializzati, che vi guideranno nella presentazione di un eventuale ricorso se ne esistono le condizioni.