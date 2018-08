Test Medicina 2018, si può portare la calcolatrice?

Un mese e mezzo e sarai seduto sul banco ad affrontare il test ingresso medicina 2018. Ora ti sembrerà troppo presto per pensarci ma devi sapere che cosa puoi portare con te il giorno della prova, il 4 settembre. Ma soprattutto, dato che ci saranno tra gli argomenti del test materie come matematica e fisica, potrai tenere sul banco la calcolatrice?

Test medicina 2018: l'occorrente concesso

Ecco l'elenco di tutti gli oggetti che potrai tenere vicino durante lo svolgimento della

- Carta di identità: niente tessera sanitaria, ma un documento di riconoscimento in corso di validità è quello che dovete avere per forza con voi. Oltre la carta di identità andrà bene anche il passaporto.



Test medicina 2018: cosa non si può portare

: da tenere sempre dentro il vostro portafoglio in modo da poterlo mostrare all'occorrenza. Parliamo in sostanza della ricevuta dell’avvenuta iscrizione sul sito Universitaly e del pagamento.: alcuni ragazzi non lo portano perché pensano ci sia in aula. Sicuramente lo troverai, ma averlo accanto è meglio per tenere sotto controllo la situazione.: il Miur ne consiglia una, ma noi diciamo meglio due.: il famoso kit di sopravvivenza. In poco più di un'ora e mezza magari non consumerai niente, ma meglio portare qualcosa dietro, specie l'acqua.Al test di medicina 2018 non potrai certo portare libri, giornali e appunti, sarebbe troppo facile e bello per essere vero. Non solo è vietata la carta ma anche tutto ciò che riguarda i dispositivi tecnologici: tablet, smartphone, pc e anche, purtroppo per te, la. Sarebbe un'agevolazione al pari di tutti gli altri oggetti non consentiti. Il giorno della prova dovrete avere tutto ciò che secondo il Ministero e l'università è utile. La calcolatrice non rientra fra questi.Serena Santoli