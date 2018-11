Test medicina 2018, quando conviene rispondere anche se non la sai

Test di ingresso medicina 2018: quali strategie adottare per non sbagliare nei test a risposta multipla? E soprattutto, come fare se la domanda non la sai? Chiunque sogna di essere sicuro al 100% dei quesiti, sarebbe sicuramente più semplice, ma non sempre è così. Tentare la sorte e rispondere non è una grande soluzione, lo può essere solo se per la prova di ammissione non sono previste penalità. Un ipotesi molto rara. Ad ogni modo, ci sono delle regole per le prove a risposta multipla che è meglio conoscere.

Alcune soluzioni

Quando conviene rispondere nei test a risposta multipla

Test medicina 2018: cosa conviene fare?

A meno che non si conosca la riposta giusta, per ildovrai procedere per logica, o meglio, per esclusione. In sostanza dovrai togliere ciò che proprio secondo te non c'entra con l'argomento della domanda principale. In questo modo ridurrai all'osso le ipotesi per arrivare alla soluzione. Purtroppo non sempre è possibile. Alcune domande sono a trabocchetto e potresti ritrovarti a scegliere tra sole due.La domanda quindi sorge spontanea: per laè meglio lasciare la riga in bianco o rispondere "girandoci attorno"? Bisogna controllare le regole stabilite, cioè se sono previsti svantaggi o meno. Si potrebbero verificare due ipotesi:: meglio andare cauti con le risposte.: sarà più conveniente tentare e non lasciare nulla in bianco.In sostanza, in vista delil consiglio, nel caso non fossi certo, è meglio evitare di scrivere. Una risposta errata ha come conseguenza una penalità di ben. Invece, è fissata ala risposta esatta. Quella. Piuttosto prova ad arrivarci con l'esclusione delle domande che proprio non rientrano nell'argomento del quesito.Serena Santoli