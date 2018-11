Strumento molto utile da conoscere, specie se bisogna affrontare il test medicina 2018, la tavola periodica degli elementi non si può portare con sé il giorno della prova. La soluzione più immediata, ma non quella più semplice, è imparare a memoria tutti i 118 elementi. Magari iniziare con anticipo il lavoro può aiutare molto, senza che si tolga troppo tempo alla preparazione per il test di ammissione.

Scopri tutto sul test di medicina 2018 >>

Test Medicina 2018, come imparare la tavola periodica a memoria

Per il, come abbiamo già detto, non è consentito portare la tavola periodica con sé. Per rimediare si può intraprendere una strada diversa: imparare tutto a memoria. Non sarà un'impresa facile, ma puoi sempre provare.Ecco come fare:, raggruppandoli in blocchi di 5 o se riesci 10. Un po' come quando si vuole arricchire il proprio vocabolario di lingua. Ovviamente quando passerai a nuovi elementi ripassa quelli già memorizzati.- Tieniti a portata di mano una. Ti servirà a consultarla tutte le volte che lo riterrai opportuno. Puoi salvarla sullo smartphone, sul tablet ma puoi anche procedere con la classica copia cartacea stampata.- Suddividila in. L'ordine dello schema lo scegli tu: a righe, a colonne, per peso atomico o come ti viene più facile.- Per. Questo gioco di associazione è molto importante per la memoria, dato che aiuta a ricordare il relativo simbolo in maniera molto rapida.schema in bianco della tavola facendo affidamento solo sulla memoria.. Prendi il tuo smartphone e ricerca le applicazioni che ti possono venire in aiuto. Ci sono alcuni esempi: Quiz tavola periodica e The Elements, disponibile solo in inglese.Serena Santoli