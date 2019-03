Test Medicina Cattolica 2019: posti disponibili

Manca ormai poco all'appuntamento con i test di ingresso 2019 a Medicina per l'Università Cattolica. Il prossimo 29 marzo migliaia di candidati si batteranno per conquistarsi uno dei posti disponibili messi a bando dall'università.

L'Università Cattolica ricorda che il numero dei posti messi a concorso potrebbe subire variazioni a seguito degli emanandi decreti di programmazione per l’a.a.2018/19 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in conformità alla L. 2 agosto 1999, n. 264.

Ma quanti sono i posti in facoltà messi a concorso per l'anno accademico 2019/2020? Ecco tutte le info.

Posti disponibili Cattolica 2019 Medicina in Lingua Inglese

Posti disponibili Cattolica 2018 Medicina e Chirurgia

Posti disponibili Cattolica 2018 Odontoiatria

Per Medicina in Lingua Inglese, sono stati messi a concorso in totale 50 posti, 20 per cittadini UE e e non UE legalmente residenti in Italia, altri 30 per cittadini non UE residenti all'estero.Per Medicina e Chirurgia, anno 2018/2019, l'Università Cattolica del Sacro Cuore mette a concorso 270 posti, esattamente come lo scorso anno.Per Odontoiatria, l'Università Cattolica del Sacro Cuore mette a concorso 25 posti, come lo scorso anno.