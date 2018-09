Test Medicina Inglese 2018 - IMAT: domande e soluzioni ufficiali PDF

Il test di ingresso di Medicina in lingua inglese si è svolto il 13 settembre a partire dalle ore 14:00 nelle università italiane in cui il corso è attivo. La prova è unica e predisposta dal Miur, così come la graduatoria. Ecco il questionario ufficiale e le soluzioni della prova.

Test Medicina Lingua Inglese: domande e soluzioni

Test Medicina Inglese 2018 by Skuola.net on Scribd

Domande test Medicina inglese 2018 IMAT

2 quesiti di cultura generale;

20 di ragionamento logico;

18 di biologia;

12 di chimica;

8 di fisica e matematica.



1,5 punti per ogni risposta corretta;

-0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

0 per ogni risposta non data.



Posti disponibili test Medicina inglese 2018

La provaè composta da 60 domande così suddivise:Il punteggio massimo è di 90 punti.Le risposte sono così valutate:Per il corso di laurea in Medicina in lingua inglese 2018 sono stati messi a bando 389 posti per 7.660 iscritti alla prova d'ammissione. Il 10 ottobre il Miur pubblicherà la graduatoria nominativa per merito.