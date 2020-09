Pubblicazione risultati test medicina 2020 per codice etichetta: cosa vuol dire

Test ingresso Medicina 2020: I risultati

Test ingresso Medicina 2020: l’importanza del codice etichetta

Test ingresso Medicina 2020: cosa fare se hai dimenticato il codice etichetta

Giornata importante, quella di oggi, per tutti coloro che lo scorso 3 settembre hanno sostenuto ilIn mattinata, infatti, sono stati pubblicati sul sito Universitaly, i risultati, in forma anonima, della prova. Per riconoscere il proprio risultato basta ricordare ildiverso per ogni candidato, assegnato il giorno del Test.Proprio questo codice permette ad ogni aspirante medico di sapere se ha possibilità o meno di entrare in graduatoria e se può sperare in un posto.Per sapere il risultato del test di medicina 2020 è necessario accedere a Universitaly nella propria area riservata. La tabella che contiene i risultati, pubblicati in forma anonima, riporta ilma anche la suaragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica. In questo modo è possibile vedere in quale ambito è stata migliore la propria performance. Tuttavia i risultati, divisi per ateneo, non sono in ordine di punteggio, non è possibile capire la propria posizione in graduatoria: per quello bisognerà aspettare il 29 settembre, quando uscirà la graduatoria ufficiale nazionale. Intanto, però, si potrà vedere se si sono ottenuti almeno i 20 punti necessari per rientrare in graduatoria e scoprire se si è ottenuto un punteggio abbastanza alto. Per trovare il proprio punteggio nella lista, però, è necessario il codice etichetta.Come spiegato già in precedenza, ilnon è altro che un codice, appunto, identificativo che è stato assegnato a ciascuno studente il giorno delTale codice è stato applicato sul plico del compito, quello contenente le domande, e sui fogli del test in cui ci sono le domande. E proprio attraverso questo codice alfanumerico iI risultati pubblicati oggi, infatti, sono in forma anonima e l’unico modo per risalire al proprio è farAver dimenticato ilpuò rappresentare davvero un problema, almeno fino al prossimo 27 settembre (giorno in cui sarà verranno pubblicati i punteggi, la scheda anagrafica e anche il compito). Senza, infatti, oggi è impossibile conoscere il proprio punteggio, o quasi. Recuperarlo non si può ma c’è un modo per fare il calcolo, seppure approssimativo, dei punti ottenuti il giorno delCome? Basta recuperare le soluzioni del test dal sito del Miur e confrontarle con le risposte date il giorno della prova. Per calcolare il punteggio, dovrai assegnare 1,5 punti per ogni risposta esatta, - 0,4 per ogni risposta sbagliata e 0 per ogni risposta non data. Pronto per fare i conti?Manlio Grossi