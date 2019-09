Risultati test Medicina Inglese IMAT 2019: la pubblicazione del Miur

Pubblicati i risultati del test di medicina inglese IMAT 2019: punteggio medio e massimo

Risultati Test IMAT 2019: il punteggio anonimo

Test medicina inglese IMAT 2019: la pubblicazione della graduatoria

Dopo ilsvolto lo scorso, per tutti gli aspiranti iscritti finalmente si avvicinano le prossime tappe del percorso di accesso al corso di laurea.Da oggi, tutti gli iscritti al test IMAT 2019 potranno consultare il punteggio ottenuto accedendo al portale online Universitaly attraverso le proprie credenziali (email e password).Il Miur ha appena reso disponibili. I candidati che lo scorso 12 settembre hanno sostenuto la prova sono stati 7.911 (le domande pervenute erano state 10.450). Gli idonei, quelli che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per entrare in graduatoria nazionale, quest’anno sono 5.789, il 73,18% del totale.Il. Il. Sempre a Padova la percentuale di idonei più alta (81,35%).Il. I primi 100 classificati sono concentrati in 11 atenei. Le università con più candidati tra i primi 100 sono: Pavia (26), Milano (24), Bologna (15), Padova (10).Una volta effettuato l’accesso su Universitaly e cliccato sull’università in cui si è svolto il test, sarà possibile consultare il proprioscorrendo l’elenco dei candidati ordinati secondo il personaleassegnato a ciascuno il giorno del test.Coloro che hanno perso il codice etichetta, per conoscere i risultati della prova, dovranno aspettare fino al, giorno in cui, sempre sul sito Universitaly , sarà disponibile l’elenco degli elaborati corretti e quindi dei relativi punteggi ordinati secondo i nominativi di ciascun candidato.Per ciò che riguarda il punteggio, si ricorda che ila cui aspirare è pari amentre laè fissata aGuarda anche:I risultati nominali saranno pubblicati il 4 ottobre e la graduatoria nazionale di merito nominativa sarà pubblicata il 9 ottobre, nell’area riservata del portale Universitaly.Lasarà stilata dal: una volta pubblicata, gli idonei potranno conoscere il loro stato diGlisono i candidati che hanno ottenuto un punteggio talmente alto da essere i vincitori di un posto nell’. Potranno quindi procedere con l’o perderanno definitivamente ogni diritto di iscrizione per l’anno in partenza.Gliinvece sono i candidati che risultano destinatari di un posto in. Possono dunque o scegliere di immatricolarsi entro 4 giorni in quella a loro destinata o aspettare, con l’obbligo in questo caso di manifestare la propria volontà a mantenere il proprio posto in graduatoria entro 5 giorni.