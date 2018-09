Risultati test medicina 2018 Milano: come conoscere il proprio punteggio

Sono settimane di attesa per quei ragazzi che il 4 settembre hanno provato a entrare nelle facoltà di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria sostenendo i test d’ingresso per l’anno accademico 2018/2019. Non fanno eccezione le aspiranti matricole che vorrebbero frequentare l’università a Milano. Il 18 settembre, anche per loro, è uno dei primi grandi appuntamenti. In questa data, infatti, vengono pubblicati i risultati anonimi dei test d’ingresso medicina 2018: una lunga lista con i punteggi di tutti i candidati, messi in ordine generale (per codice identificativo), senza dunque la suddivisione per ateneo. Così, gli studenti che hanno effettuato le prove all’università di Milano Statale e all’università Milano Bicocca dovranno aspettare fino al 2 ottobre per sapere se effettivamente ce l’hanno fatta. Nel frattempo, però, possono iniziare a farsi un’idea di come sono andati.





Risultati test medicina 2018 Milano statale

Risultati test medicina 2018 Milano Bicocca

Universitaly

I candidati per un posto a Medicina e Odontoiatria all’università statale di Milano che vogliono conoscere il proprio punteggio non dovranno far altro che, la piattaforma che gestisce l’accesso programmato,(indirizzo mail e password),(quello stampato sull’etichetta applicata sulla scheda anagrafica il giorno del test d’ingresso). Sul documento si potrà vedere il punteggio totale e quello ottenuto nelle singole materie.Dovranno seguire la stessa procedura i ragazzi che hanno svolto i quiz per l’altro ateneo pubblico del capoluogo lombardo che ha nella propria offerta didattica i corsi di laurea magistrali in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria: l’università Milano Bicocca.potranno risalire al loro risultato. Macome prima scelta al momento della domanda