Graduatoria di Medicina 2020 online su Universitaly: come vederla

: tutti quelli che risulteranno assegnati sono coloro che avranno ottenuto il posto nella prima preferenza utile, ovvero primo ateneo scelto al momento dell’iscrizione al test d’ingresso. Gli assegnati hanno 4 giorni di tempo utile per immatricolarsi nella sede e al corso di laurea in cui risultano assegnati, pena l'esclusione. Prenotati: i prenotati sono coloro che non hanno ottenuto il posto nella prima preferenza utile ma dalla seconda in giù. Questo vuol dire che ci sono candidati in graduatoria più in alto dei prenotati che hanno riempito - in teoria - tutti i posti disponibili nell’università di prima scelta. Essere prenotati significa avere la possibilità di fare due cose: immatricolarsi subito nell’università di seconda scelta, terza scelta e così via oppure attendere gli scorrimenti sperando che i colleghi assegnati rinuncino e lascino il posto a quelli dopo.

Per vedere la graduatoria e capire la propria posizione occorre innanzitutto andare sul sito di Universitaly, un portale con cui dovreste ormai avere già familiarità e sul quale si svolgono tutte le procedure per le iscrizioni ai test d'ingresso e le immatricolazioni. Per accedere ai risultati del test occorre avere il codice etichetta che è stato assegnato a ogni studente il giorno del test. Una volta inserito questo e i dati richieste si avrà accesso alla graduatoria.