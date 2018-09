Test medicina 2018: ricevuta di iscrizione su Universitaly, bisogna portarla?

Il test di medicina 208 è definitivamente arrivato. Bisogna prepararsi al meglio, non solo a livello di studio, che ormai deve essere ultimato, ma anche per quanto riguarda il materiale da portare con sè il giorno della prova.

Siete sicuri di aver preparato tutto l’occorrente per sostenere l’esame tanto temuto?

Avete qualche dubbio sul materiale indispensabile per poter accedere alla prova? E la ricevuta di iscrizione a Universitaly?

Noi di Skuola.net ti aiutiamo a fare un rapido recap che può essere utile per fare l'ultimo check; vediamo insieme tutto l'occorrente.

Iscrizione su Universitaly: da portare o no?

Cosa portare il giorno del test di Medicina 2018

Vi siete chiesti se questo documento possa servire il giorno del test d'ingresso? Avete dubbi sulla sua utilità? Niente panico: ecco tutto quello che dovete sapere.La ricevuta di iscrizione su Universitaly non è altro che, da portare con se il giorno della prova. Anche se non tutti gli atenei la chiedono, è comunque bene averla a portata di mano. QuindiOnde evitare spiacevoli sorprese, noi di Skuola.net abbiamo stilatoVediamo insieme di cosa si tratta:questa è senza dubbio una delle prime cose da mettere nello zaino. Può essere il passaporto o la carta di identità. Nota bene: per quanto sia anch’esso un documento di identità, in passato ci sono stati casi in cui la patente di guida non è stata accettata dalle commissioni.anche se non è detto che sia necessario, è bene tenere con sè l’originale della ricevuta di pagamento (MAV, bollettino postale o carta di credito, in base alle soluzioni offerte dal vostro ateneo) che potreste dover esibire il giorno del test di Medicina.anche per questa ricevuta vale lo stesso discorso della ricevuta di pagamento; non è detto che sia necessario mostrarla alla commissione, ma è sempre meglio portarla con sè il giorno della prova.: acqua, una piccola merenda, fazzoletti, orologio, soldi.

