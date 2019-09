Test Architettura 2019: quando escono le soluzioni ufficiali

Test Architettura 2019: soluzioni

• 1,5 punti per ogni risposta corretta;

• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Test Architettura 2019: quando escono i risultati e la graduatoria

Il giorno tanto atteso per glial test di ingresso 2019 a numero chiuso per il, è finalmente arrivato: oggitutti gli aspiranti architetti stanno affrontando la prova di ammissione per cercare di essere i destinatari di queimessi a disposizione per l’anno accademico 2019/20.Nel tardo pomeriggio di oggi è attesa la pubblicazione online da parte del Miur delle soluzioni ufficiali. Come ogni anno,, verranno indicatedel test in modo che gli studenti potranno approssimativamente indovinare i punti totalizzati in base alle risposte corrette e sbagliate date.Ilviene calcolato secondo i seguenti criteri:Mentre ilottenibile rispondendo perfettamente a ciascun quesito è pari aper accedere alla graduatoria è stata fissata aGuarda anche:Al di là delle ipotesi, per far luce sugli effettiviraggiunti, gli iscritti al test dovranno aspettare ilquando saranno disponibili online sul portale di Universitaly . Basterà infatti effettuare l’accesso inserendo le proprie credenziali, scegliere l’università dove si è svolto il test e scorrere l’elenco dei candidati ordinati non per nome ma per ilidentificativo di ognuno.Ilinvece, sempre sul portale di Universitly , sarà possibile visualizzare ile verificare quindi l’aderenza del punteggio in base alle risposte date.Lasarà infine pubblicata ilsempre sul portale Universitaly e permetterà di conoscere il proprio stato di, ovvero vincitore di un posto presso l’università di prima scelta, pronto all’immatricolazione, o di, ovvero di destinatario in attesa dei successivi scorrimenti di graduatoria per ottenere un posto presso una delle preferenze espresse non come prima scelta. Gliavranno inizio