Simulazioni Test Farmacia 2019: esempi e quiz online per esercitarsi

Test Farmacia 2019: struttura e punteggio del test CISIA e TOLC-F

Università degli studi di Brescia;

Università degli studi di Genova.



15 quesiti di Biologia in 20 minuti;

15 quesiti di Chimica in 20 minuti;

7 quesiti di Matematica in 12 minuti;

7 quesiti di Fisica in 12 minuti;

6 quesiti di Logica in 8 minuti.



1 punto per ogni risposta corretta;

0 punti per ogni risposta non data;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata per il TOLC-F e -1/4 punti per ogni risposta sbagliata per la versione cartacea del CISIA.



Elenco delle esercitazioni online utili per passare il test 2019 in Farmacia

Il sito del CISIA contiene un simulatore di prove in cui è possibile svolgere i test. Per accedervi , basterà inserire le proprie credenziali e registrarsi sul portale https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php per poter svolgere le esercitazioni a disposizione.

L’Università di Chieti sul proprio sito di ateneo, nel portale dedicato al dipartimento di Farmacia offre l’opportunità di consultare un database molto vasto che conta ben 4.000 quesiti che compongono gli 80 test a disposizione per esercitarsi. L’archivio delle prove è formato da domande effettivamente svolte nei test di ingresso degli anni precedenti.

Le simulazioni che è possibile svolgere sono disponibili cliccando sul seguente link https://www.farmacia.unich.it/farmacia/orientamento/test-ingresso

L’Università di Cagliari, in modo analogo a quella di Chieti, propone un archivio dei test svolti dal 2009 al 2016. Alla fine di ognuno, consultabile e scaricabile in versione PDF, sono presenti le risposte in modo da permettere un confronto fra le risposte date.

Il portale per le esercitazioni sul sito universitario è disponibile cliccando sul seguente link http://people.unica.it/orientamento/esercitati-con-i-test-degli-anni-precedenti/test-facolta-di-biologia-e-farmacia/

Anche l’Università di Bari ha reso disponibile l’archivio dei test di ingresso scaricabili in formato PDF per tutti i corsi ad accesso programmato inserendo sia i questionari sia le soluzioni delle prove concorsuali. Per quanto riguarda Farmacia è possibile esercitarsi sulla prova dello scorso anno accademico 2018/19 cliccando sul seguente link https://reclutamento.ict.uniba.it/ammissione-cdl-numero-programmato/questionari-soluzioni-cdlnp

L’Università degli studi di Napoli Federico II ha caricato online l’elenco completo delle domande dell’anno accademico 2016/17 (ben 4801 quesiti!) consultabili al link https://www.farmacia.unina.it/documents/12375415/12473392/Elenco+quiz+2016-2017/ab15a322-d50a-4dc7-a7c8-2e2d714e3467

Settembre, il mese della maggior parte dei test di ingresso universitari è ormai alle porte e sono molti gli studenti che in questi giorni si stanno dedicando a. La tensione sale certamente per tutti gli iscritti nelle prove di quei corsi di laurea in cui l’accesso è vincolato dale in cui quindi totalizzare il maggior numero possibile di risposte corrette fa sicuramente la differenza tra l’ammissione o lo scarto per i posti disponibili.Tra le facoltà ad accesso programmato anche iattuati nelle principali università statali italiane, adottanoaffidati al, il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso che gestisce l’erogazione delle prove di ingresso supportando gli atenei.Guarda anche:Per l’anno accademico 2019/20 sono soltanto due le università che hanno sceltoLe altre principali università preferiscono invece la versione online del CISIA chiamatain entrambe le modalità di svolgimento, in quanto vengono somministrati, secondo la seguente ripartizione:A queste si aggiungonoper verificareper un totale quindi die in un tempo complessivo diIlviene calcolato con i seguenti criteri:Per la valutazione delle domande di inglese invece non è prevista penalizzazione per le risposte sbagliate ma solo l’assegnazione di 1 punto per ogni risposta corretta e 0 punti per ogni risposta sbagliata o non data.Per permettere a tutti gli iscritti ai test interessati di, sul web è possibile trovare diverse pagine affidabili che mettono a disposizioneverisimili e analoghe a quelle ufficiali previste per il giorno della prova.