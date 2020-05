Come allenare la logica per i test di ingresso

Impara a concentrarti: affrontare un test di ingresso richiede sempre una buona concentrazione. Per farlo è importante fare un efficace rilassamento fisico. In che modo? Distendi e rilassa tutti i muscoli portando l’attenzione al respiro. Dopo un minuto, porta la tua attenzione al battito cardiaco: immagina il tuo cuore che pompa il sangue e lo porta fino alle dita delle mani e dei piedi. Il calore che sentirai e il rilassamento del corpo farà liberare la mente dal flusso dei pensieri.

Allenati facendo i calcoli mentalmente: calcolatrici e computer hanno oramai addormentato la capacità di fare calcoli mentali. È importante, dunque, allenarsi facendo spesso i calcoli a mente per mantenere in allenamento il cervello, al massimo aiutandosi con carta e penna. Prova a risolvere alcuni quiz in questo modo.

Scarica un’app di logica: lo store del tuo smartphone sarà sicuramente pieno di applicazioni per allenare la tua mente con esercizi mirati per sviluppare le diverse capacità mentali. Approfittane durante i tempi morti, tra code al supermercato e file alle poste.

Esercitati con simulazioni: prima del test è importante esercitarsi con simulazioni online o cartacee, provando spesso a fare quiz di logica nel minor tempo possibile. In questo modo potrai muoverti con sicurezza quando ti troverai davanti quiz dalla risoluzione simile, sarai più veloce e avrai più tempo per concentrarti sui quesiti più ostici.

Fai enigmistica: un ulteriore modo molto divertente per allenare la logica è esercitarsi con l'enigmistica: in particolare, sudoku e altri giochi sono utili per allenare la mente. Scegli in particolare quelli su numeri e forme, utili per il ragionamento matematico

