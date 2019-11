Tema sulle vacanze estive

Ciò che si desidera di più dopo un anno di stressante e duro lavoro sono le vacanze, quando finalmente puoi godere un meritato relax facendo ciò che desideri e in modo spensierato. Per i ragazzi le vacanze sono molto desiderate perché finalmente dopo un anno scolastico di interrogazioni, verifiche e sacrifici si possono godere tre mesi di serenità senza avere pensieri e stress per la scuola. Ogni volta che arrivano le vacanze ci si sente rinati e pronti a tante avventure e divertimenti con gli amici senza essere vincolati dagli impegni scolastici e sportivi. Durante le vacanze si fanno molte esperienze interessanti visitando nuovi luoghi e facendo nuove amicizie. Per godersi a pieno le vacanze si va al mare o in montagna dove si svolgono molte attività nuove e divertenti che durante l’anno non si ha la possibilità di svolgere.Durante le vacanze anche i genitori sono meno rigidi e severi nei confronti dei figli ai quali gli concedono di uscire e di fare più tardi la sera, questa è la cosa più importante per degli adolescenti che amano passare le serate estive in compagnia con gli amici all’insegna del divertimento. Molti, approfittando dell’estate, tornano nei paesi di origine per andare a trovare i nonni e i parenti e per passare delle splendide giornate nel caratteristico clima dei paesini che è molto diverso da quello delle grandi città. Tutto il divertimento e la tranquillità delle vacanze estive svanisce a fine agosto quando si avvicina l’inizio della scuola e si viene assaliti da una forte malinconia ad ogni ricordo dell’estate.Per un approfondimento vedi qua: