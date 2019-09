Tema il primo giorno di scuola elementare

L’impatto con le insegnanti e i miei nuovi compagni di classe

Oggi è 12 settembre, l’estate è finita e per me che ho sei anni è già trascorso il primo giorno di scuola tra mille emozioni e nuove conoscenze. Era finito l’ultimo anno alla scuola materna da pochissimo, il tempo di salutare i vecchi compagni e le nostre maestre che di colpo, finita l’estate...già il nuovo anno scolastico è iniziato...Mi chiamo Serena, sono di Roma e ho sei anni compiuti qualche mese fa...il 12 settembre è stato per me un giorno indimenticabile, ero molto emozionata, perché dovevo iniziare una nuova avventura, il nuovo inizio della scuola elementare; avrei dovuto conoscere nuove persone della mia età con cui passare ben cinque anni importanti, avrei avuto anche nuove insegnanti, per cui tutte queste cose hanno scatenato in me delle sensazioni di gioia e di grande curiosità!Mi sono alzata alle 7 del mattino quel giorno, la mia mamma mi ha preparato la colazione e per la prima volta con grande emozione ho indossato il grembiulino di prima elementare di colore blu e con il fiocco rosa. Mi hanno anche fatto le foto quando sono uscita di casa! Mi hanno accompagnato a scuola sia mia mamma sia mio papà, emozionati che io l’unica loro figlia iniziassi questa nuova avventura importante.Arrivata nel cortile della scuola, le insegnanti hanno iniziato a chiamare tutti i bambini dividendoli per classi di circa 20/25 alunni. Io sono capitata nella sezione A e la mia classe è formata da 25 bambini: 15 femmine e dieci maschi. Sono in banco con Miriam, è molto simpatica, ci siamo presentate e subito mi è stata simpatica. Spero di diventare sua amica. Le maestre poi si sono presentate e anche loro si sono subito mostrate molto simpatiche: quelle che mi sono subito piaciute per come si sono rivolte a noi sono state maestra Luna, che insegna italiano, storia e geografia e maestra Sofia che invece ci insegna lingua inglese Le altre maestre sembrano gentili, ma ancora le devo conoscere meglio.Anche l’ora di ricreazione è stata bellissima, infatti, ho conosciuto meglio altre mie compagne: Lara, Simona e Sara con cui ho parlato un po’ e con cui ho scoperto molti interessi in comune come l’amore per la danza ritmica e per i cartoni animati. Dopo l’ora di ricreazione abbiamo fatto lezione di matematica con maestra Rosy e di religione con maestra Martina. E’ stato un bel primo giorno di scuola, ho provato delle emozioni indescrivibili, mi sono trovata molto bene e già con le mie compagne Lara, Simona e Sara e Miriam ho avuto modo di chiacchierare un po’, giocare e divertirmi. Piano piano con il passare dei giorni spero di potere stringere altre amicizie con altre compagne e compagni di classe. Però una cosa la devo riconoscere...il primo giorno di scuola elementare è stato bellissimo e credo che non me lo scorderò mai!