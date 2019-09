Tema sui campi di concentramento e Primo Levi

Tema di italiano su esperienza nei campi di concentramento

Anche le persone più insensibili, più dure e più distaccate penso che non possano non provare emozioni di fronte a questo luogo. La tristezza ti entra nel cuore, il silenzio ti urla nelle orecchie, il dolore arriva in tutto il corpo e le lacrime ti salgono gli occhi. Faccio molta difficoltà ad immaginare questo luogo pieno di deportati, impauriti ed indifesi; bambini soli e mamme sconvolta dal dolore.Oggi fa caldo ma i brividi che ho sulla pelle mi riportano al gelo di quelle persone innocenti, nude nell’inverno. Mi chiedo il perché esistesse tanto odio ma non trovo risposta. Non riesco a chiedermi “come si è potuto vivere e sopravvivere“ in queste condizioni perché qui, non esisteva la vita.L’infermeria era il campo della morte: le persone venivano lasciate morire. Il genere umano non ha confini nella brutalità del suo comportamento ed è questo che fa paura.Primo levi ha scritto “se questo è un uomo“. In questo luogo però non c’erano uomini ma numeri, gli ebrei, e animali inferociti, i tedeschi.Nessun libro, nessun film o documentario rendono giustizia a questo luogo: bisogna esserci. È proprio vero, solamente il luogo della memoria riesce a rendere viva la storia, meglio di qualunque fotografia o immagine.Nessuna frase pensata o detta tra queste baracche, forni e testimonianze vere potrà mai essere retorica. Qui non ti inventi nulla: è tutto tragicamente reale e doloroso.Ciò che fa male è che la storia non insegna: l’uomo ricade sempre nei suoi errori peggiori. Si fermerà mai un giorno il susseguirsi di violenze, guerre e massacri?