Nuove generazioni e le sfide del futuro, tema

Le nuove generazioni affrontano sfide sempre nuove. In Italia un’emergenza è la salvaguardia del nostro patrimonio materiale e culturale. I ripetuti eventi sismici impongono questa questione all’attenzione generale. Come risponderanno l’Italia e i giovani in particolare?

La grandezza e l’importanza del patrimonio culturale, artistico e storico italiano è manifesto a tutti.L’Italia possiede il più grande patrimonio artistico e culturale di tutto il mondo, costituito da più di 3400 musei, 2100 parchi archeologici e 43 siti Unesco. Tuttavia, giorno dopo giorno, questa enorme ricchezza sta pian piano diminuendo, in quanto i numerosi terremoti avvenuti in questi ultimi anni, e che continuano tutt’oggi a manifestarsi, continuano a portare con loro distruzione e rovina.Edifici fragili come la Chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia, la Basilica di San Francesco e la chiesa di San Giovanni ad Amatrice, ormai non esistono più. La maggior parte sono piccole chiese dei borghi o delle frazioni, vere e proprie icone dell’identità rurale, centro della vita quotidiana nei luoghi colpiti dal terremoto. Sta sparendo la serenità e la bellezza tipica di luoghi come le Marche e l’Umbria, terre e paesaggi unici che, a causa dei terremoti, si stanno pian piano trasformando in un incubo per gli abitanti del luogo. Il ministro italiano della Cultura, Dario Franceschini, ha riferito di almeno 293 siti del patrimonio culturale danneggiati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto scorso.In passato, il Fondo Europeo di Solidarietà, fu l’unico provvedimento della Ue per affrontare le conseguenze di eventi naturali eccezionali, che nacque perché, nell’estate del 2002, il Centro Europa fu interessato da vaste inondazioni. Ma è proprio l’esserci limitati all’emergenza post-terremoto e l’aver trascurato sempre un programma di sicurezza nazionale antisismica, che le vittime e i danni ai centri storici e agli edifici sono sempre più aumentati.È difficilissimo, davanti alle scene di morte e devastazione causate dal terremoto, immaginare un futuro possibile per i territori e le comunità delle zone colpite dal sisma, ma ciò non vuol dire che sia impossibile. La partecipazione e la centralità dei cittadini, in particolare dei giovani, è fondamentale in circostanze come queste. Sono loro che devono mettersi in gioco per la ricostruzione di ciò che in futuro sarà la loro casa, parte della loro vita, ma soprattutto per la prevenzione di situazioni tragiche come queste.I ragazzi possono dare un contributo determinante, ad esempio, offrendosi volontari ad una delle organizzazioni impegnate nelle tendopoli e nella distribuzione di aiuti. Quelli che risiedono vicino le zone colpite possono offrire un aiuto a due ruote, in quanto in certe condizioni, le motociclette sono più agili. Quelli invece più lontani lo possono fare, generosamente, donando il sangue. Anche le piccole cose, sebbene banali, servono a dare confronto a livello nazionale.Sono già molti gli interventi operati dai ragazzi. Ad esempio, i giovani della Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, hanno deciso di aiutare le aree colpite, che vivono di agricoltura e allevamento. I ragazzi di Confindustria si sono organizzati per dare il loro supporto e sostegno alle popolazioni colpite. Tutti i gruppi dei giovani industriali a livello nazionale hanno promosso una raccolta fondi che sarà coordinata dal gruppo Interregionale centro, che è formato proprio dalle 4 regioni più colpite dal sisma: Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. Per non parlare delle numerosissime donazioni spontanee che si stanno muovendo da tutte le parti d’Italia.Pertanto, una soluzione a questa situazione di tragicità e disperazione collettiva, dove pare esserci solo distruzione e paura, esiste e questa sono proprio i giovani italiani, che grazie alla loro forza di volontà e coraggio stanno dimostrando, giorno dopo giorno, di saper affrontare anche queste disgrazie, a cui non si può sfuggire, ma che sicuramente si possono superare con il tempo.