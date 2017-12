Tema sull'importanza della vita

L’importanza della vita

La vita è il dono più grande e prezioso che l’uomo abbia potuto ricevere, è il valore assoluto. La viviamo ogni giorno dato che fa parte di ognuno di noi. C’è chi crede che ci sia stata donata da Dio e chi crede che sia scaturita dal Big Bang. Qualunque sia stata la sua origine, è la cosa più bella che ci potesse capitare. Spesso ce ne dimentichiamo e la viviamo superficialmente, ci soffermiamo solo sugli oggetti materiale. Questo è l’errore più grande che si possa fare, la vita è temporanea, dopo di essa non si sa cosa accadrà. Chi è credente pensa che dopo la morte l’anima verrà giudicata da Dio, chi non lo è pensa che dopo di essa non ci sarà più niente. Qualunque sia la verità, l’unica cosa certa è che dopo la morte i beni materiali non avranno nessun valore e quindi non vale la pena sprecare la nostra esistenza inseguendoli.

Spesso capita per sfortuna o per destino, che una persona venga a mancare precocemente. Tuttavia non bisogna temere la morte, perché fa parte della nostra vita, non ha senso vivere con la paura di tutto ciò che fa parte della sofferenza. Frequentemente si diventa spettatori della propria vita invece di esserne gli artefici ed i protagonisti. Invece di far qualcosa per cambiarne l’andamento, pensiamo di essere giustificati dal fatto che non la possiamo controllare del tutto. Non possiamo sottrarci ad essa, fino a quando ne abbiamo l’opportunità la dobbiamo vivere al massimo. Il tempo che tutti noi abbiamo è un tempo preso in prestito, a volte ce ne dimentichiamo. Andiamo sempre di fretta cercando di realizzare grandi cose per un futuro che crediamo sicuro e così facendo tendiamo a dimenticare il valore di un momento. Il tempo che abbiamo ora sono momenti che non si ripeteranno mai più, nessuno può tornare indietro. Per vivere al meglio la nostra vita dobbiamo scegliere dei valori, degli ideali in cui crediamo e farci guidare da essi in tutte le nostre scelte. Solo vivendo in base ad essi possiamo raggiungere il livello maggiore e più elevato di realizzazione della nostra vita.

A cura di Miriam.