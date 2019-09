Tema di Spagnolo sull’importanza di avere animali e sui social network

Tema mascotas y tema redes sociales

Yo pienso que tener un animal mejora nuestra salud porque las mascotas, como perros y gatos, son una gran compañía para todas las personas de todas las edades y es muy fácil relacionarnos afectivamente.Además, la presencia de un animal en casa ayuda a la persona a sentirse más segura de sí misma y más protegida; puede ayudar a evitar depresiones por sentimiento de soledad, ya que su compañía favorece el contacto físico y la comunicación.Las mascotas mejoran también el estado de ánimo, haciéndonos sentir menor infelices porque jugamos e interactuamos con ellas.Las personas que poseen mascotas tienen una vida más saludable, son más felices, de estresan menos y aumentan sus expectativas de vida.Yo tengo 2 perros y me gusta mucho estar con ellos, jugar, correr y abrazarlos; dado que soy hija única me hacen mucha compañía, me hacen sonreír por cada pequeña acción que hacen y no podría vivir sin ellos.Las redes sociales ocupan mucho tiempo en la vida de numerosos jóvenes. ¿Pero esta vida virtual es realmente tan importante y esencial en la vida cotidiana de cada uno de nosotros? En mi opinión, las redes sociales tienen la gran ventaja de facilitar la comunicación; gracias a la conexión a internet se puede hablar en directo con gente de todo el mundo. De hecho, los jóvenes pueden dialogar, compartir opiniones y estar siempre en contacto con los amigos, dondequiera que estén. Las ventajas son muchas pero no hay que olvidar los inconvenientes como la dependencia, es decir el uso desenfrenado y excesivo de las redes sociales, que es muy negativa porque aleja de la vida real.Me parece triste ver muchos grupos de adolescentes en los bares y en los parques que utilizan sus teléfonos móviles en vez de charlar entre ellos. Estas actitudes provocan el aislamiento de la persona y la escasa capacidad de hablar abiertamente con los amigos.