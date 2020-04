Tema sull'etica individualistica e competitiva

La nostra epoca è segnata da un'etica individualistica e competitiva che sembra premiare l'apparenza e non attribuire nessun valore alla sostanza delle cose e delle persone. Sono ancora possibili, a tuo avviso, forme di impegno sociale attraverso cui l'individuo possa sentirsi partecipe di forme di convivenza civile fondata sui valori della solidarietà e della legalità? Esprimi il tuo punto di vista sull'argomento.L'obbiettivo degli esseri umani è di coronare i propri sogni. Non importa cosa sia necessario fare per realizzare i propri desideri, l'importante è riuscire nel proprio intento. Lo dimostrano i maggiori personaggi di rilievo del XXI secolo che fondano la propria immagine sull'apparenza e non presentano alcuna sostanza. Tali personaggi sono disposti a qualunque cosa pur di avere gli occhi su di sé puntati: ne è un esempio Kimberly Noel Kardashian, la quale è riuscita ad affermare la propria immagine registrando un video pornografico. La notizia fece tale scalpore mediatico che giustificò la sua fama. Vi sono molti altri esempi a sostegno di ciò, come i numerosi youtuber e influencer che tentano solamente di apparire e di rendere la loro vita, agli occhi dei loro seguaci, perfetta. Gli atteggiamenti sovracitati non sono condannati dalla maggioranza, ma diventano lodevoli per i giovani e per coloro che non hanno basi culturali sufficienti per andare oltre all'apparenza delle cose. La concezione del mondo attuale di innumerevoli persone è analoga a quella di Machiavelli che sostiene che non sia importante cosa sia il principe, ma che invece sia importante come appare ai sudditi, che sia quindi più importante il contenitore del contenuto. Il non attribuire alcun valore alla sostanza è dovuto anche al fatto che gli strumenti mediatici ci indirizzino verso questa direzione: aprendo un qualsiasi browser sulla pagina della notizie si trovano solamente informazioni superflue, per esempio riguardanti la vita di personaggi pubblici e non questioni di rilievo. Ritengo che, in quest'epoca, non sia possibile che un individuo possa sentirsi partecipe di una comunità fondata sulla solidarietà perché gli esseri umani desiderano fama, successo e soldi a discapito altrui. Il XXI secolo è caratterizzato da un atteggiamento individualista che premia e valorizza il singolo e non la comunità.