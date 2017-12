Tema: esperienza significativa

Tema su un’esperienza significativa

Una delle esperienze più belle della mia vita è stata il viaggio a New York. Sono passati un paio d’anni eppure lo ricordo come se fosse ieri. Il viaggio in aereo è stato interminabile, ma certamente ne è valsa la pena. Avevo sempre sognato di vistare questa città fin da bambina e finalmente il mio sogno si era avverato. Già dall'arrivo in aeroporto rimasi affascinata dalla maestosità della città. Non avevo mai visto grattacieli così alti e tutta quella gente che affollava la città, se non che in un film. Non mi sembrava vero che finalmente il mio sogno si fosse avverato. Prendemmo un taxi per arrivare in albergo. Ma all'arrivo feci un’amara scoperta, la camera che ci avevano dato era situata al ventiduesimo piano. Nonostante fossi affascinata dai grattacieli soffrivo terribilmente di vertigini.

Fortunatamente riuscii a farmi cambiare camera e così finalmente mi potei mettere a riposare dopo un lungo viaggio. I giorni seguenti abbiamo visitato la città, uno dei posti da cui sono rimasta maggiormente colpita è stato Central park, un immenso parco nel cuore di Manhattan che ospita un numeroso numero di scoiattoli che si avvicinano alla gente in cerca di cibo. È stata un'esperienza indimenticabile che ricorderò per tutta la vita.

A cura di Miriam.