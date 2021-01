Video appunto: Talento o Sfortuna, ciò che fa la differenza, tema

Impegno o fortuna?

Molte persone affermano che il successo risulti di impegno e talento, e che la fortuna non ci abbia molto a che fare. Tuttavia, molte potrebbero essere le situazioni in cui qualcuno abbia sentito come accanto sacrifici e la fatica, anche la fortuna abbia aiutato.È un dato di fatto che il lavoro e i sacrifici producano il 90 percento del successo: il superamento di un esame o di una determinata promozione sul lavoro deriverà notevolmente da determinate competenze, professionalità, dedizione e un'ampia gamma di abilità acquisite. Inoltre, "duro lavoro" significa anche non rinunciare alle avversità e ai fallimenti e considerarli come opportunità per imparare ciò che prima mancava, oltre ad assumersi la responsabilità dei propri errori. Un esempio tipico è quello degli studenti che non superano gli esami o prendono un brutto voto a delle interrogazioni: possono riconoscere i loro errori e i concetti che non sapevano, oppure incolpare la sfortuna come motivo del loro fallimento. La prossima volta, è molto probabile che gli studenti, nel primo caso, raggiungano i loro obiettivi per aver recuperato gli argomenti mancanti in precedenza, mentre coloro nel secondo caso farebbero ancora affidamento sulla fortuna e non passerebbero l'esame/interrogazione.Tuttavia, in alcuni momenti la fortuna si rivela utile: ad esempio, a scuola o all'università, può capitare che durante un esame si riceva una domanda sul capitolo studiato e conosciuto di più, invece che di un altro argomento. Nonostante ciò, la fortuna non è affidabile per ottenere il successo nella vita e una persona dovrebbe prima fare tutto ciò che è nelle sue mani possibile per raggiungere i propri obiettivi, sperando di non avere sfortuna. Ci sono molte persone che spesso fanno affidamento sulla fortuna, arrendendosi presto e non credendo nelle proprie capacità, che alla fine non raggiungono i loro obiettivi e non si incolpano ancora dei loro fallimenti, come se qualcosa sopra di loro che volesse rovinare i loro piani.In conclusione, la realizzazione del successo dipende principalmente dagli sforzi personali dati, dal talento, dal duro lavoro e dalla dedizione che una persona è disposta a impiegare. A volte può essere un caso di fortuna, ma questo non dovrebbe essere considerato per certo.