Il 20 marzo è stata la Giornata internazionale della felicità . Ciò è stato stabilito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha affermato di essere " consapevole che la ricerca della felicità è un obiettivo umano fondamentale ". Antropologi e psicologi hanno identificato almeno sei emozioni di base: gioia, angoscia, rabbia, paura, sorpresa e disgusto.Uno stato d'animo è descritto come il modo in cui qualcuno si sente, qualcosa di temporaneo ma non temporaneo come un'emozione. Gli stati d'animo influenzano le emozioni e viceversa.La felicità è uno stato elettrizzante. Filosofi, teologi, psicologi e persino economisti hanno cercato a lungo di definirlo. E dagli anni '90, un intero ramo della psicologia si è dedicato a fissarlo. Più che semplicemente uno stato d'animo positivo, la felicità è uno stato di benessere che comprende vivere una buona vita, uno con un senso di significato e profonda contentezza.Anche la sensazione di gioia ha i suoi benefici per la salute. Un crescente numero di ricerche suggerisce anche che la felicità può migliorare la salute fisica; i sentimenti di positività e appagamento sembrano favorire la salute cardiovascolare, il sistema immunitario, i livelli di infiammazione e la pressione sanguigna, tra le altre cose. La felicità è stata persino collegata a una durata della vita più lunga, nonché a una migliore qualità della vita e del benessere.Raggiungere la felicità è una ricerca globale. I ricercatori scoprono che le persone di ogni angolo del mondo considerano la felicità più importante di altri risultati personali desiderabili, come ottenere ricchezza, acquisire beni materiali e andare in paradiso.I ricercatori hanno scoperto che il raggiungimento della felicità comporta anche momenti di disagio. Circostanze della vita, risultati raggiunti, stato civile, relazioni sociali: tutto influenza la felicità. La ricerca mostra che gran parte della felicità è sotto il controllo personale. Lasciarsi assorbire da attività stimolanti, stabilire e raggiungere obiettivi , mantenere stretti legami sociali e trovare uno scopo oltre se stessi aumenta la soddisfazione della vita. Non è la felicità in sé che promuove il benessere, è la ricerca effettiva che è la chiave.Secondo i ricercatori Chu Kim-Prieto, Ed Diener e i loro colleghi, ci sono tre modi principali in cui la felicità è stata affrontata in psicologia positiva:1. La felicità come valutazione globale della vita e di tutte le sue sfaccettature;2. La felicità come ricordo delle esperienze emotive passate;3. La felicità come aggregazione di molteplici reazioni emotive nel tempoQuando si parla di "felicità personale" ci si riferisce a un senso di felicità o soddisfazione con se stessi. È spesso associato alla fiducia in se stessi, all'autostima.Mettendo insieme tutte le varie teorie e scoperte sulla felicità, ci sono alcuni fattori che sono molto importanti per la felicità generale:• Reddito individuale;• Status del mercato del lavoro;• Salute fisica;• Famiglia;• Relazioni sociali;• Valori morali;• Esperienza di emozioni positiveTutti questi fattori possono contribuire a una vita felice. Quindi quando le persone felici sono più sane, hanno relazioni migliori, fanno amicizia più facilmente e trovano più successo nella vita, è facile capire perché la felicità e la salute mentale siano correlate. Questa correlazione, in conclusione, è una ragione sufficiente per rendere la felicità una priorità importante per tutti noi.