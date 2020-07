Turismo moderno

La nascita del turismo moderno è stata stimolata dalla separazione del tempo di lavoro dal tempo per sè, cioè il tempo libero. Durante la metà dell'800 ci sono già i grandi nuclei industriali ma non in tutte le fabbriche ci sono già le ferie. In fabbrica a Londra lavoravano anche donne e bambini. Il tempo per quando viene realizzato? E perchè? Si inizia a capire che il tempo per sè consente all'operaio di essere più produttivo.Altro elemento importante del turismo oltre a spazio e tempo è il consumo: i soldi che venivano dall'aumento presunto della produttività e quindi poi della produzione dell'industria, servono a far girare l'economia reale. I soldi invece di essere spesi nel quartiere dove gli operai vivevano vengono spesi nel paese accanto, in un’altra città, area geografica. Il tempo per sè, le ferie le vacanze, saranno un elemento di diffusione del consumo. Il consumo è un comportamento di tipo socio economico che serve per incrementare l'economia ma anche per soddisfare un proprio benessere. Inoltre ci sono i diritti umani: inizia a nascere il concetto di sfruttamento, quindi emergono i primi scioperi, sindacati... quindi una consapevolezza che l'uomo non è più uno schiavo nè un ingranaggio della fabbrica, ma è una persona con dimensioni da tutelare che non è solo quello del lavoro ma anche la famiglia.