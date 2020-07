Grand Tour

La conseguenza dell'aumento dell'offerta ricettiva, in termini sociali, è l'espulsione dei residenti da quella struttura. Ci potrebbe essere il fenomeno della gentrificazione: la rigenerazione urbana e la connotazione di alcuni edifici e quartieri sul turista determina l'impossibilità per chi vuole abitare in quel quartiere di abitarci, perchè l'area è satura di turisti e i prezzi aumentano.Quindi questo ha a che fare sia con l'economia che con la sociologia.- Antropologia culturale = studia dimensioni antropologiche che hanno a che fare con la sedimentazione culturale di caratteristiche culturali, relazionali, comportamentali dell'uomo.Genere = categoria sociologica che ha a che fare con l'identità della persona.Sesso = caratteristica morfologica che ha a che fare con una componente fisica.Sociologia e psicologia si occupano di rendere palesi delle variabili latenti.Turismo nasce dal Grand Tour, pratica di viaggio che tra il 600 e 700 i rampolli dell'aristocrazia europea facevano in giro per l'Europa, in particolare nelle aree del mediterraneo.1. Lo scopo era quello di addestrare giovani nobili delle famiglie aristocratiche alla vita di relazione. Cioè queste famiglie aristocratiche, economicamente facoltose potevano inviare i loro figli maschi in giro per il mondo e lo facevano perchè loro si innestassero nelle città di destinazione per aumentare il prestigio sociale delle famiglie stesse e non solo. Loro venivano a Napoli, ci stavano 6 8 mesi..1 anno e facevano vita sociale: andavano a teatro San Carlo, andavano a bere un caffè a piazza del plebiscito, frequentavano ricchi aristocratici della città di Napoli. Questo viaggio durava tanto per cui loro si spostavano per tutta Italia, e nelle isole greche.2. Altro scopo era quello di entrare in contatto con i beni culturali.