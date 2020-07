Turismo negli anni '70

L'Italia si è occupata molto tardi di turismo, benché il turismo in Italia prende piede a partire dal 700 col Gran Tour e che poi continua anche durante le due guerre mondiali. I regimi totalitari hanno finanziato enti sul turismo.I sociologi del turismo però se ne sono occupati abbastanza poco e solo recentemente.In particolare la sociologia del turismo nasce dalla sociologia rurale perchè in fondo il turismo rurale (andare a visitare posti diversi da quelli in cui normalmente si abita) significa fare la differenza culturale rispetto al proprio stile di vita, quindi chi abita in una città voleva andare in campagna, legarsi a una dimensione naturalistica della vita sociale.. questo è un desiderio che avevano negli anni 70 e abbiamo ancora oggi, infatti in Italia si sono sviluppate in 30 anni le cosiddette aree naturali protette, sono aree non urbane in cui sia cittadini della città che turisti vogliono mettersi in una dimensione alta che non è quella legata al lavoro, studio ma attività che hanno a che fare anche con l'ambiente naturale.Negli anni 70 dunque la concentrazione della sociologia è sul legame tra aree rurali e aree turistiche, determinata anche dall'inizio di una cementificazione molto distruttiva che a partire dal dopoguerra stava venendo in alcune aree italiane (soprattutto Campania Calabria Emilia Romagna Sicilia). Nel dopoguerra c'è bisogno di ricostruire, i piani regolatori saltano e si inizia a costruire dappertutto (in campagna, a mare, in città). In qualche modo anche la fruizione turistica viene mistificata da questo processo storico di cementificazione.