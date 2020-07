Tecnologia e turismo

La nascita del turismo moderno si lega al riconoscimento del tempo libero.- Globalizzazione e accelerazione della mobilità: globalizzazione (= tutti siamo dentro a uno stesso comportamento collettivo, utilizziamo stessi dispositivi, ecc...) è un altro elemento importante. Arriviamo direttamente agli inizi del secolo scorso.Ci si globalizza con la digitalizzazione, la diffusione della tecnologia, che ci rende tutti partecipi di un sistema unico. Essere collegati a internet vuol dire essere globalizzati. Napoli durante il Grand Tour è stata una città globale, ora no perchè non è un centro della finanza. Milano essendo un grande centro italiano della finanza rappresenta l'unica città globale in Italia.La finanza è solo la base perchè una città venga definita globale, ci sono poi tutta una serie di altre variabili.Mobilità: La diffusione della tecnologia e dei dispositivi di mobilità come l'aereo ha accelerato il processo di turistificazione o di massificazione del turismo. Prendere l'aereo oggi per noi è ovvio ed economico. Dunque la mobilità ha massificato il turismo. L'aereo ma soprattutto l'automobile ha dato la possibilità a tutti di muoversi.- Aumento delle relazioni tra turisti e popolazione locale- Soddisfazione di bisogni di lusso con mezzi guadagnati nel luogo di residenza- Aspirazione al confort e al benessere collettivo