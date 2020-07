Scienze soft che si occupano di turismo

Del turismo si occupano diverse discipline, soprattutto le scienze soft, in particolare scienze sociali:- Sociologia: si occupa di turismo. A differenza della storia, la sociologia ha l'oggetto di analisi di fronte, mentre la storia ce l'ha dietro (cioè il passato)- Geografia: si occupa del turismo per l'analisi dei flussi turistici, per capire come le persone si disperdono nelle varie aree del mondo.- Storia: per esempio si occupa dell'analisi del Grand Tour, di tutta la storia del turismo.- Psicologia del turismo: si occupa dei comportamenti del turista o di gruppi di turisti. Per la psicologia c'è lo studio relazioni sociali (tra turisti, tra turisti e comunità,...)a livello micro e a livello macro per la sociologia. Per esempio la relazione tra una città turistica come Napoli e una città turistica come Lisbona è appannaggio della sociologia. Invece la relazione tra una comunità di ristoratori a napoli e una comunità di ristoratori a lisbona è appannaggio soprattutto della psicologia.- Economia (scienza soft): si occupa soprattutto dell'industria turistica. Vede il turismo come una dimensione soprattutto economica. E' una disciplina che studia l'incoming, le strutture ricettive, i costi del turismo (quanto una persona spende per fare un viaggio, quanto una città guadagna in termini di ospitalità turistica).