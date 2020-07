Le Grand Tour

Durante il 17° secolo si afferma il fenomeno del Grand Tour: i rampolli dell'aristocrazia nord europea, in particolare inglesi e scandinavi, viaggiavano nell'area del mediterraneo, tra l'Italia e la Grecia, per diverse questioni ma soprattutto per alimentare il prestigio della famiglia e per altre dimensioni.Con l'avvento della tecnologia poi questo viaggio si diffonde in tutto il mondo.Con l'espressione turismo si intende anche il settore industriale e commerciale che si occupa di fornire beni e servizi tangibili (trasporti, strutture ricettive, musei, parchi naturali, ecc...). Anche qui dobbiamo ragionare un attimo in termini sociologici: il turismo non è l'industria turistica, ma sono due dimensioni diverse che si contengono l'una nell'altra, e quando io parlo di turismo mi riferisco a un fenomeno sociale. Anche l'industria turistica è un fenomeno sociale, legato però ad aspetti economici.Bisogna sempre distinguere l'industria turistica dal turismo tout court.Scienze hard: ingegneria, medicina,...Possono ripetere il metodo. L'oggetto delle scienze sociali (ad es. la patata) non cambia.Scienze soft: letteratura latina, ... La persona, che è l'oggetto delle scienze sociali, cambia. Ci sono delle proprietà strutturali degli essere umani che abbiamo in maniera permanente e non possiamo cambiare.