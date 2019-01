Redazione di un Business Plan

Business Plan ( Piano d’affari)

Il Business plan è un documento che serve ad illustrare l’idea imprenditoriale, cioè cosa si vuole fare sul mercato, come si deve fare e se è possibile proporre questa attività sul mercato. Il business plan viene redatto sia da imprese individuali e sia da società. E’ quindi un programma e non una previsione e come tale deve essere veritiera e sicura.

Al suo interno vengono menzionati:

• La descrizione dell’idea( iniziativa o attività che si ha intenzione di fondare);

• Il luogo dove si deve operare(ubicazione sul territorio);

• Processo produttivo del servizio o del bene(che caratterizza l’attività economica dell’azienda o l’oggetto sociale nel caso delle società);

• L’analisi e la determinazione della fascia di possibili consumatori ,che potrebbero essere attratti dal prodotto;

• La determinazione del prezzo.

Il business plan più è dettagliato e più è fattibile.

Il business plan si redige nei seguenti momenti :

• Per la costituzione : quando un’azienda vuole dar vita ad un’attività o iniziativa. Questa fase comprende la formazione di un’ idea, la sua organizzazione , forma giuridica e la sua proposta sul mercato;

• Per la modifica dell’idea: quando si vuole orientare l’azienda verso un altro settore economico, quando si vuol lasciare quel tipo di business, cambiare sede , ridurre il capitale o aumentarlo o inserire una nuova iniziativa o segmento di mercato;

• Per i finanziamenti: i finanziatori(enti pubblici o enti privati) in base al fondo di garanzia messo a disposizione o ad un bilancio precedente , determinano se conviene concedere finanziamenti oppure no , cioè se l’azienda o società in base alla sua capacità di creare reddito può restituire i finanziamenti maggiorati di interessi (per le banche) oppure di restituire le somme prestate dallo Stato nel caso di finanziamenti a tasso agevolato o ancora , se è possibile ,da parte dello Stato, concedere dei finanziamenti a fondo perduto ;

• Per qualsiasi momento in cui c’è bisogno di migliorare l’attività per un futuro aziendale duraturo;

Questo documento è diviso a sua volta in varie parti:

• Marketing plan;

• Piano organizzativo ;

• Budget.

Marketing plan

Il marketing plan si compone di diverse parti:

• Idea di business;

• Esame dei bisogni dei consumatori;

• Studio del mercato;

• Mission;

• Marketing mix ( 4P), posizionamento e determinazione del target(bersaglio da colpire).